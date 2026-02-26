県内で確認されたインフルエンザの患者の数は前の週からほぼ横ばいで、注意報レベルが続いています。全国的にも患者数の多い状態が続いていて、引き続き注意が必要です。県が定点とする25の医療機関で、今月22日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は、前の週から17人増え592人でした。前の週のほぼ横ばいで1医療機関当たりでは23.68人。注意報レベルが続いています。集団感染は5つの教育・保育施設で確認されています