先月のドラフト指名を経て、新たに秋田ノーザンハピネッツとプロ契約を結んだ2人が記者会見を開きました。2人は持ち味である「攻撃力」を生かし、秋田での活躍と勝利への貢献を誓いました。新たに加入したのは早稲田大学4年の岩屋頼選手と堀田尚秀選手です。2人は先月、初めて行われたBリーグドラフトでハピネッツに指名されました。契約交渉を経て、今年秋のBプレミア開幕からの2年間に加え、今シーズン残り21