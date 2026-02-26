春休みの計画をこれから立てる方に朗報です。2026年春、JR東日本びゅうでは、列車と宿泊を自由に組み合わせられるWeb専用商品「ダイナミックレールパック」で、10周年記念した「春のタイムセール」をスタートしました。このセールは、2月25日から3月3日までの1週間限定で販売される、列車と宿がセットになった格安パッケージです。予約期間：2026年2月25日(水)7:00〜3月3日(火)23:40 、旅行期間：2026年3月14日(土) 〜 3月20日(金