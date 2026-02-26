株式会社アダストリアは、スタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」と、Bリーグの祭典「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」で上位に入賞した精鋭7チームとのスペシャルコラボレーションを実現。2月26日より、一部店舗および公式WEBストアにて限定販売を開始した。今月6日に詳細が発表された際には、感度の高いファン・ブースターの間で大きな話題を呼んでいた。 今