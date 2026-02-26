岡山県鏡野町の小学校で小学6年生が中学校で使う学習机を製作するワークショップが行われました。 【写真を見る】「100点とれると思います」小学6年生の児童が中学校で使用する学習机を製作【岡山】 鏡野町では毎年、この時期町内すべての小学校で6年生が春から中学校で使用する学習机を自作しています。素材には町産材のヒノキが使われています。ワークショップは地域の木材を触れることでふるさとに親しみを持って