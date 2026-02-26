来月（3月）に開幕するセンバツ高校野球に出場する英明高校が香川県の大山副知事を表敬し活躍を誓いました。 【写真を見る】センバツ出場の英明高校が香川県の大山副知事を表敬「英明らしい野球というのが甲子園の舞台でできたら一番いい」 香川県庁を訪れたのは、英明高校野球部の池田キャプテンや香川監督ら6人です。英明は、昨年秋の四国大会で優勝したことなどが評価され今年のセンバツに3年ぶり4回目の出場が決まっていま