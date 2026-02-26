日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円０３～０４銭と前営業日比１２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円３６～４０銭と前営業日比４３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８１５～１７ドルと同０．００１８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS