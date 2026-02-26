日本の2025年の出生数が約70万人を記録し、10年連続で減少したことが厚生労働省の発表で明らかになった。【注目】日本の経済成長率、27年ぶりに韓国を上回る一方、お隣の韓国では出生数が2年連続で増加し、合計特殊出生率が4年ぶりに0.8人台まで回復。昨年の出生児数は前年比1万6000人増加し、2010年以降で最も急な増加傾向を示している。韓国の国家データ庁が2月25日に発表した「2025年人口動向調査 出生・死亡統計（暫定）」によ