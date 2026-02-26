韓国の李在明大統領が、北朝鮮の金正恩国務委員長が韓国に対して強硬姿勢を示したことに関連し、「我々が追求すべき価値は平和と安定だ」と強調した。【写真】金正恩の妹「（韓国に）興味がない」李大統領は2月26日、青瓦台（韓国大統領府）で主宰した首席補佐官会議で「対決と戦争に向かって突き進んでいた過去を必ず清算しなければならない」と述べ、「我々が追求すべき価値は平和と安定だ。このために継続的な努力を続ける」と