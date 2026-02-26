現地２月24日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ドイツの強豪ドルトムントがイタリアのアタランタと敵地で対戦。ホームでの第１レグで２−０と快勝していたなか、１−４で大敗を喫し、アグリゲートスコア３−４で敗退が決定した。ドイツの大手紙『Bild』は「ドルトムントの大惨事だ」と見出しを打ち、「アディショナルタイム８分、ドルトムントはチャンピオンズリーグ敗退を喫