【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの安田章大が、2月28日放送のカンテレ『おかべろ』に出演する。 ■「皆さんにも全裸生活をレコメンドしたいし、きっともうじき増えてくると思う」（安田章大） 『おかべろ』は、とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン岡村隆史と店主のNON STYLE石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から