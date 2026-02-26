県内の住民らが四国電力を相手取り愛媛県にある伊方原発3号機の運転差し止めを求めた裁判で山口地裁岩国支部はきょう（26日）原告の請求を棄却しました。この裁判は山口県内の住民ら162人が伊方原発3号機は「安全性を欠き、重大な事故が発生する恐れがある」などとして四国電力を相手取り運転差し止めを求めていたものです。裁判では・伊方原発の沖合600mにある中央構造線の一部が活断層かどうかや、・火山の噴火に対する安全性な