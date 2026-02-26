吉本新喜劇の森田まりこ（45）が26日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」コンビの三浦璃来（24）のモノマネに反響が寄せられている。【写真】「そっくり過ぎ…」“りくりゅう”モノマネを披露した吉本新喜劇・森田まりこ「日本選手団の皆様たくさんの感動をありがとうございました何度も涙が出ました」そして、りくりゅうのお二