米ニューヨークの路上で中国人音楽家・李梳曈（リー・シュートン）さん（35）が事故死した。中国メディアの観察者網などが26日に報じた。報道によると、事故があったのは11日午後11時ごろ。李さんは、バード大学で春節音楽会のリハーサルを終えて車で帰宅する途中にタイヤがパンク、路肩に停車して車外でタイヤの交換を行っていたところトラックにはねられた。李さんは病院に搬送され治療を受けていたが、13日に死亡した。バ