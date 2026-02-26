5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が、28日放送のカンテレバラエティー『おかべろ』（毎週土曜後2：28※関西ローカル）に出演する。17年に病気をしてから考え方が変わり、自然体で生きることを重視し、原始人になりたいと話す安田。“服はいらない”“一日一食”など、他にもこだわりが強すぎる安田の私生活が明かされる。【写真】家では全裸？驚きの私生活を明かす安田章大番組冒頭から、安田が「服は不要で家では全裸