声優でアーティストの志崎樺音（しざき・かのん）が講談社の週刊誌『FRIDAY』に初登場し、圧巻のランジェリーショットが解禁された。掲載される写真は彼女にとって初の写真集（『志崎樺音1st写真集 タイトル未定（仮）』4月15日発売）の先行イメージカットで、同誌2月27日発売号にて6ページにわたるフォトストーリーが展開される。【写真】たまらん！大胆ボディランジェリー姿の志崎樺音志崎はガールズバンドプロジェクト『B