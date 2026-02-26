シャープは、プラズマクラスター搭載エアコン「Rシリーズ」8機種を2026年2月26日から順次発売する。内部もカビを除菌カビの増殖を抑制する「防カビカラッとファン」を新搭載。真菌類研究者の県立広島大学・森永力名誉教授の監修により、内部で特にカビが多発するのはファンであることを解明し、ファンに「超親水ナノコーティング」を業界初採用したという。カビの除菌性能に加え、ファン表面に残った水分を薄く広げて速乾性を高め