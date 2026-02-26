テレビ東京は26日、松重豊が主演するドラマ 24『孤独のグルメ Season11』（4月3日スタート深0：12）の放送を決定した。【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描い