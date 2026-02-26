俳優のハン・ジミン、パク・ソンフン、イ・ギテクら話題のキャストが集結する韓国ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』が、2月28日よりディズニープラス スターで見放題独占配信される。今回、韓国プリクラ風の本ポスター、本予告編、インタビュー映像が初公開された。（全12話／毎週土曜・日曜1話ずつ配信）【予告動画】“効率的な”婚活がついに幕を開ける！『未婚男女の効率的な出会い方』ウォルト・ディズニー・ジャパン