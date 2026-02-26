26日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが3月7日（土）、8日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第16節東レアローズ静岡戦において、ゴールドパートナーである西鉄旅行株式会社による直行臨時バスを運行することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本バスはおおきにアリーナ舞洲から京阪本線「淀屋橋駅」経由、JR「