25日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は3月21日（土）、22日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第18節のウルフドッグス名古屋戦の前売チケットが完売したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今後、公式リセールサービスなどを通じたチケット再販の可能性があるとしており、詳細は後日案内される予定だ。