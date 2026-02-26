ヤクルト、メッツなど日米で活躍した五十嵐亮太氏（46）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に中継で出演。この日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンに合流したドジャース・大谷翔平投手（31）とチームメートの関係についてコメントした。番組では、大谷が名古屋・バンテリンドームでチームに合流する様子を生中継。五十嵐氏は「大谷選手が来ることによって