表彰式でポーズをとる優勝した木村悠斗（中央）、2位の木村葵来（左）、3位の木俣椋真＝星野リゾートネコママウンテンスノーボードの全日本選手権ビッグエアが26日、福島県磐梯町の星野リゾートネコママウンテンで行われ、男子は木村悠斗（ヨネックス）が174.00点で制した。ミラノ・コルティナ冬季五輪の同種目金メダルで兄の木村葵来（ムラサキスポーツ）が173.33点で2位。女子は同金メダルの村瀬心椛の妹、由徠（ともにTOKIOイ