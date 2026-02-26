26日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午後5時現在は前日比12銭円安ドル高の1ドル＝156円03〜04銭。ユーロは43銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円36〜40銭。東京株式市場で日経平均株価が上昇して一時初めて5万9000円台を付けたことで、投資家がリスク回避姿勢を弱め、相対的に安全な資産とされる円が売られた。市場では「日銀の早期利上げ観測が広がり円が買われた時もあったが続かなかった」