星条旗で身を包み、チームの金メダル獲得を喜ぶ主将のヒラリー・ナイト選手（中央）/Erick W. Rasco/Sports Illustrated/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）アイスホッケー女子で優勝を果たした米国のキャプテン、ヒラリー・ナイト選手は25日、スポーツ専門局ESPNの番組に出演し、トランプ大統領によるホワイトハウスへの招待を「不快なジョーク」と批判した。この招待に先駆けてトラン