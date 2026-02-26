警視庁の警察官だった男が、違法スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏らした罪に問われている事件。26日に行われた初公判で、情報漏えいをするまでの経緯が明らかになりました。地方公務員法違反の罪に問われているのは、警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（43）です。2023年10月から、ナチュラルの関係者の取り調べ担当となった神保被告。検察側によりますと、その後、ナチュラルのトップである小畑