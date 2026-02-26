1987年から横浜DeNAベイスターズがキャンプの拠点としている沖縄県宜野湾市。今年も『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』と銘打たれた聖地で、選手たちは23日に無事打ち上げを迎えた。シーズンに向けて牙を研ぐ選手を間近に見られるのはキャンプの醍醐味だが、今年はグラウンド外でも、ある「挑戦」がファンの熱い視線を浴びていた。それは、宜野湾海浜公園の中央広場に設置された特設ステージで行われたライブショー。キ