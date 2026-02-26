Photo: はらいさん 2025年4月16日の記事を編集して再掲載しています。落とし主の連絡先が確認できるかもしれません。Apple（アップル）の忘れ物防止タグで知られるAirTag。鍵や折り畳み傘に取り付けることで紛失を防いだり、音を鳴らして探す手間を省くことができる便利なアイテムですが、そのAirTagにスマホをかざすと一体何が起きるのでしょうか。NFC対応スマホでAirTagの白い面をタッチ