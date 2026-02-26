『エロ路線なんて下品だ！』といった声も…「やけんモテんと思う」という発言で一躍有名になり、『秘密のママ園』（ABEMA）では密着ドキュメンタリーを配信中の元起業家・平川愛里菜さん。今月19日には「ライバー挑戦」を発表するなど、新たな挑戦が注目を集めている。そんな彼女が先月披露した「初グラビア」は大きな話題を呼んだ。グラビアデビューを発表するＸの投稿は200万インプレッションを超え、賛否両論が巻き起こった。26