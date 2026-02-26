西大寺会陽西大寺観音院岡山・東区21日 岡山市東区で開かれた西大寺会陽(2月21日)で、40代から50代までの男性3人が意識不明で病院に搬送された事故で、このうち美作市の42歳の男性の意識が回復したことが分かりました。残る２人は意識不明のままだということです。 西大寺会陽は、約1万人のはだかの男たちが宝木を奪い合う「はだか祭り」として知られています。500年以上の歴史があり、国の重要無形民俗文化財になっ