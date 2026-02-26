客足の低迷が続く「浜松市動物園」が再生に取り組んでいます。改革のリーダーを任されたのは、信金で働く“バンカー”。県内で最も歴史ある動物園は、賑わいを取り戻すことができるのでしょうか。2025年の年末。「浜松市動物園」に出勤してきたのは杉浦弘一さん51歳。（浜松市動物園杉浦 弘一さん･51歳）Q.動物園への出勤は慣れた？「そうですね。2か月弱経ちますので、ようやく慣れてきたところです」（浜松