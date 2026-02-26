松本市に本社を置くスーパーのデリシアが店のオープン時などに納入業者に無償で商品の陳列などを行わせていた独占禁止法違反のおそれがあるとして26日、公正取引委員会が行政指導の「警告」を行いました。公正取引委員会から独占禁止法違反のうち「優越的地位の乱用」のおそれがあるとして行政指導の「警告」を受けたのは松本市に本社を置くスーパーのデリシアです。公取委によりますとデリシアは遅