一口食べれば、中からはまるで春の訪れを感じるような、身も心もポカポカになる、至福な世界があふれ出す「小籠包」。そんな体験ができる絶品の小籠包が食べられる店が、今、静岡県内で注目を集めています。熱海に2月オープンした小籠包専門店。その注目のメニューは「焼き小籠包」！？（店主）「俺の小籠包が一番アツイと思うけどね」（家族連れ･静岡市から）「やけどしないでね」「ちょっとあつい」さらに、静岡市内