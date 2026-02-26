ダイバーシティ東京 プラザに、「みんななかよく」を発信するサンリオファン懐かしの空間「いちごのお家」が期間限定でオープン！いちご型の展示施設に「いちご新聞」50年間のあゆみをたどる展示、フォトスポットなどが展開されます☆ サンリオ ダイバーシティ東京 プラザ「いちごのお家」 設置期間：2026年3月6日(金)〜7月12日(日)営業時間：11:00〜18:00(最終入場17:45) ※営業時間は状況により急遽変更になる場