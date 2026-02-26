ＴＲＦのＤＪＫＯＯが２６日、都内で行われた「『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会」に出席した。「おねがいアイプリ」は、２０２４年４月からスタートした「ひみつのアイプリ」に続く「プリティーシリーズ」の最新作。同作のアンバサダーを務めるＤＪＫＯＯは「子どもたちの夢とかエンタメの楽しさがたくさん集まっている」と魅力を熱弁。「マインドから皆さんを元気にしていくような作品になっているので、楽しんでい