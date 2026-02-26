【27日（金）全国天気】（ポイント）・西日本は再び恵みの雨・東日本や北日本も雲が多め・北海道は夜から雪や雨・春本番の暖かさ・花粉に要注意27日（金）は、東シナ海に低気圧や前線が進み、西日本では再び恵みの雨となるでしょう。また沖縄には活発な雨雲がかかり、雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。警報級の大雨となる可能性もありますので、十分な注意が必要です。東日本や北日本も、雲の多い天気が続き、夜は北海道