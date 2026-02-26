消費減税と給付付き税額控除の制度設計を議論する、超党派の「社会保障国民会議」の初会合が26日午後、始まりました。初回の26日は、与党の自民党・日本維新の会、野党からはチームみらいの合わせて3党が出席しています。一方、政府与党が参加を呼びかけていた中道改革連合と国民民主党は26日の参加を見送りました。26日の会議では、実務者や有識者による会議の設置など、今後の議論の進め方が議論される見通しです。