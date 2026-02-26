3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。この日の練習ではグラウンドでの打撃練習はせず、キャッチボール、室内打撃などで調整。練習後にカブス・鈴木誠也との合同記者会見に臨んだ。第一声から「一人一人と、監督コーチを含めてあいさつして。しきれていないので、明日以降もあいさつしてコミュニケーションを取りたい」と礼儀正しさにも