老後の安心を支えるはずの年金ですが、物価高で出費がかさむ中、受給する人たちからは「年金だけでは足りない」「仕事しないと生活できない」といった声が上がります。今年初めての支給日に街で取材し、この日ならではの楽しみや普段の苦労を聞きました。■セールの日「安いときに買わないと」2月13日、埼玉・川口市にあるスーパー「新鮮市場東本郷店」。この日は2か月に1度の年金支給日です。店では「年金スペシャル」と題して