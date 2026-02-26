２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４２円０５銭（０・４９％）高の５万１０４円６３銭だった。昨年３月の公表開始以来、初めて５万円を上回った。読売３３３の全銘柄のうち、６割超にあたる２０８銘柄が上昇した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７０円２７銭（０・２９％）高の５万８７５３円３９銭で、２日連続で最高値を更新した。日経平均への影響が大