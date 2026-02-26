ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が26日、3日目の開催を終えた。大舞台でも思い切りのいいターンが光っている。米丸乃絵（24＝熊本）は3日目6Rで平高奈菜が前付けに出る中、コンマ08のトップスタートを繰り出し押し切った。100メートル起こしも意に介さず、研ぎ澄まされた集中力が目を見張る。精神力だけではなく、動き自体も軽快だ。「足はホントにいいですね。伸び寄りで、足合わせし