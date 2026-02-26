アメリカの有力紙ニューヨーク・タイムズが「行くべき52か所」のひとつに富山市を選んでから1年余り。去年、県内を訪れた外国人宿泊者数は、前の年から3割以上増えたことが分かりました。これは、きょうの県議会で川島県議の代表質問に蔵堀副知事が答えました。去年1月、ニューヨーク・タイムズが発表した「2025年に行くべき52か所」に、富山市が選ばれました。県によりますと、去年1月から11月までに県内