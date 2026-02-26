富山県が、おとといからノロウイルス食中毒警報を出している中、高岡市内の飲食店で今年5件目となるノロウイルスによる集団食中毒が発生しました。食中毒が発生したのは高岡市立野の「ちょっ菜屋」です。県によりますと、今月21日に店から提供された弁当を食べた、10代から90代までの男女26人が下痢や嘔吐の症状を訴えました。重症の人はいないということです。患者に共通している食事が、店から提供された食事以外にないこと、患