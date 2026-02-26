社会保障国民会議の初会合が、つい先ほど首相官邸で始まりました。初会合には、政府から高市首相と片山財務相ら関係閣僚、そして自民党、日本維新の会、チームみらいの3党の党首・政調会長・税制調査会長が出席しました。維新の藤田共同代表は「私たちも誠心誠意アイデアを出し、意思決定に参加したい」と述べました。また、みらいの安野党首は「給付と負担の両面でどのように納得感があって、持続可能な制度にするかということを