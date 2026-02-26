2月25日、愛知県の公立高校一般入試が行われました。 【愛知県公立高校入試2026】社会の問題・解答はこちら ことしは、第1志望と第2志望合わせて5万3196人が志願。愛知県の入試制度は、マークシート方式の試験で公立高校2校まで出願でき、第一志望校で行われる1回の試験で2校の合否判定ができます。 ことしの倍率は1.73倍で、合否は3月10日に発表されます。 全日制課程の「社会」の試験問題と解答を画像でお伝えし