ルフトハンザ・ドイツ航空は、100周年特別塗装を施したエアバスA380型機（機体記号：D-AIMH）の運航を開始する。2月25日夜、アイルランドのシャノンから拠点とするミュンヘンに到着した。塗装は34日間かけ、35人の作業者によって行われた。機体は濃青を基調に、全長47メートルのトレードマークの白い鶴を含む、総面積4,000平方メートル以上に塗装を施した。左側と下面には「100」、右側には「1926 / 2026」の文字を描いている。す