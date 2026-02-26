日本酒造りには、「寒仕込み（かんじこみ）」という言葉がある。 この言葉は冬の寒い時期に仕込みを行う方法を指す。日本酒は現在では空調設備によって通年醸造が可能だが、一般的には気温が下がる秋から春にかけて仕込みが行われている。原料となる米が秋に収穫された後、蔵は本格的な仕込みの季節を迎える。そして品質を重視する酒ほど、冬に仕込まれることが多い。なぜ冬が選ばれてきたのか。その理由は、発酵という営み