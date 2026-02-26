KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」で、「au Starlink フェリーWi-Fiチケット(24時間)」と「0.5GB(3日間)」がセットになったトッピングの提供を開始した。価格は1280円。提供期間は5月14日まで。 トッピング購入後、すぐに「au Starlink フェリーWi-Fiチケット(24時間)」の利用設定URLと「データ追加0.5GB(3日間)」のプリペイドコードがメールで送付される。付