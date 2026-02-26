女子児童を盗撮し画像を共有していた現役教師のグループのメンバーの男に、懲役3年を求刑です。北海道の元中学校教師・柘野啓輔被告(41)は、2023年から去年にかけ、中学校で着替え中の女子生徒5人の下着姿をペン型カメラで盗撮した罪などに問われています。これまでの裁判で柘野被告は起訴内容を認めていて、検察側は「指導を装ってスカート内を盗撮するなど、児童の人格を否定する極めて卑劣な犯行」など