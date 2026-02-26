北海道警察や北海道開発局、トヨタ・モビリティ基金など6団体は、2026年2月26日、交通事故削減に向けた連携協定を締結しました。6団体が始動した「やるしかないっ！道さんこプロジェクト」は、それぞれの機関が持つ交通事故や道路・車両のデータを共有し、分析や対策を講じることで、交通事故削減を目指す取り組みです。寒冷で広大な北海道はスリップ事故や居眠り運転などのリスクが高く、近年ではシカとの衝突事故も問題視